Большинство членов экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, задержанных греческими пограничниками в мае 2017 по подозрению в контрабанде оружия, в пятницу, 27 июля, возвращаются в Одессу. Об этом сообщил почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас.

«12 украинских моряков возвращаются в Одессу. Мы сделали все возможное, чтобы 12 из 16 членов экипажа судна Mekong Spirit, арестованных в Греции по подозрению в контрабанде, в ближайшие дни вернулись домой. Главное условие – обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе», - говорится на странице фонда Бумбураса в Facebook.

Остальные члены экипажа – капитан, старпом и рядовые, согласно решению суда, будут находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.