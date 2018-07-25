также в разделеОбщество
Блокада в Азовском море: РФ поменяла тактику 4
Зубко: Подготовка к зиме отстает от графика 9
НАБУ подозревает нардепа Демчака в незаконном обогащении 10
Призывал подрывать поезда: В РФ завели дело на Гриценко 26
Убийство бизнесмена в Ривном оказалось инсценировкой 29
Причиной задержки поездов на Одессу стала кража кабеля 17
Стартовала «вторая волна» подписания договоров с медучреждениями 34
Минобороны начало трансформацию военных должностей в гражданские 25
Более 50 украинских деятелей культуры просят Сенцова прекратить голодовку 19
Силы ООС задержали офицера, который требовал взятку за назначение на должность 54
Эксперты открыли «синдром Омеляна» в портовой отрасли 76
РосСМИ распространяют фейк о «штурме» СБУ базы добровольцев 49
Минобороны проведет внеплановую инвентаризацию на заводе, куда проникли блогеры 15
Наев предложил добровольцам служить в армии по контракту 149
24 июля. Картина дня 106
Жителю Луцка дали 6 лет тюрьмы за пророссийские посты «Вконтакте» 47
Денисова: Некоторые заключенные РФ отказались встречаться с Москальковой 36
В «ДНР» должников за коммуналку сделают невыездными 35

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце июня передало Генеральной прокуратуре Украины документы по делу о хищении средств «Укртрансаммиака».

Об этом сообщает DW.

Речь идет о банковском счете в одном из швейцарских банков, подконтрольном бывшему главе «Укртрансаммиака», соратнику экс-президента Януковича, Виктору Бондику. Швейцарские правоохранители подозревают, что средства, выведенные Бондиком, могут быть украденными у госпредприятия.

По данным из судебного реестра Швейцарии, на подконтрольном Бондику счету  арестовано 7 миллионов евро и 21 миллион долларов США.

Украинские правоохранители смогут вернуть эти средства государству, если докажут незаконное происхождение денег, отмечает издание.

Передача документов Швейцарией в рамках международной правовой помощи стала возможной после решения Федерального суда - высшей судебной инстанции страны. Бондик и его швейцарские адвокаты годами противились передаче доказательств украинской стороне. Они заявляют, что деньги имеют законное происхождение.

Бондик – один из ближайших соратников экс-президента Виктора Януковича – в течение почти 10 лет, до конца 2016 года, возглавлял стратегическое государственное предприятие – «Укртрансамиак». Эта компания создана для управления аммиакопроводом из российского города Тольятти в Одессу.  

Уголовное дело по факту растраты средств «Укртрансамиак» Генеральной прокуратурой Украины было открыто еще в декабре 2013 года. Сначала речь шла лишь о «верхушке айсберга» - растрате 6,5 млн гривен за оборудование на модернизацию аммиакопровода, которое так и не и было установлено. В течение 2014 года к делу добавились новые масштабные эпизоды по подозрению в хищении и выводе на офшорные фирмы десятков миллионов гривен. Всего в уголовном деле по подозрению в хищении имущества «Укртрансамиак» уже 12 эпизодов, общая сумма ущерба по которым превышает 700 млн гривен.   

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги