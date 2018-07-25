Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце июня передало Генеральной прокуратуре Украины документы по делу о хищении средств «Укртрансаммиака».



Об этом сообщает DW.

Речь идет о банковском счете в одном из швейцарских банков, подконтрольном бывшему главе «Укртрансаммиака», соратнику экс-президента Януковича, Виктору Бондику. Швейцарские правоохранители подозревают, что средства, выведенные Бондиком, могут быть украденными у госпредприятия.

По данным из судебного реестра Швейцарии, на подконтрольном Бондику счету арестовано 7 миллионов евро и 21 миллион долларов США.

Украинские правоохранители смогут вернуть эти средства государству, если докажут незаконное происхождение денег, отмечает издание.

Передача документов Швейцарией в рамках международной правовой помощи стала возможной после решения Федерального суда - высшей судебной инстанции страны. Бондик и его швейцарские адвокаты годами противились передаче доказательств украинской стороне. Они заявляют, что деньги имеют законное происхождение.



Бондик – один из ближайших соратников экс-президента Виктора Януковича – в течение почти 10 лет, до конца 2016 года, возглавлял стратегическое государственное предприятие – «Укртрансамиак». Эта компания создана для управления аммиакопроводом из российского города Тольятти в Одессу.

Уголовное дело по факту растраты средств «Укртрансамиак» Генеральной прокуратурой Украины было открыто еще в декабре 2013 года. Сначала речь шла лишь о «верхушке айсберга» - растрате 6,5 млн гривен за оборудование на модернизацию аммиакопровода, которое так и не и было установлено. В течение 2014 года к делу добавились новые масштабные эпизоды по подозрению в хищении и выводе на офшорные фирмы десятков миллионов гривен. Всего в уголовном деле по подозрению в хищении имущества «Укртрансамиак» уже 12 эпизодов, общая сумма ущерба по которым превышает 700 млн гривен.