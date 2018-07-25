Во всех портах, которые были объявлены Министерством инфраструктуры под аренду или концессию, резко падали экономические показатели, - такую тенденцию определил транспортный эксперт компании «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов. По его словам, эта «работа» стала системной при министре Владимире Омеляне. Последний яркий пример - порт «Черноморск», который МИУ продвигает в управление китайской контейнерной компании Hutchison Ports.

«Давайте посмотрим безотносительно к Черноморску на другие, объявленные Омеляном, проекты в портах. Возьмем порт «Октябрськ» - он же «Ольвия». Там поставили какого-то менеджера и сразу же началось падение объемов грузоперевалки и соответственно - финансовых показателей. Дальше порт «Херсон» - второй знаковый пример. Тот же Омелян объявил - мы сейчас концессию отработаем на примере «Херсона». Поставил там своего советника Соколова Андрея. Порт сразу ушел в минуса. Сразу же! Потом Соколова сняли, но равно порт так и сидит в убытках. Зато было объявлено, что «Ольвию» и «Херсон», как пилотные проекты, отдадим в частные руки», - пояснил Коновалов.

Сейчас же, по мнению эксперта, отработанная схема на портах «Ольвия» и «Херсон» применяется на одной из крупнейших гаваней - в «Черноморске». Коновалов считает, что не суть важно, какой объявляется механизм передачи гособъекта в частные руки - концессия или аренда. Важно то, что порт отдается в крайне «удешевленном» состоянии, а инвестору при этом выставляются условные требования. В отрасли эксперты уже дали название этому явлению – «синдром Омеляна».

«Следующий яркий эпизод - это «Черноморск». То, что я вижу – это явная демонстрация ситуации, в которой, как только министр объявляет аренду или концессию, порт тут же гробят, чтобы подешевле отдать. По-другому это объяснить нельзя. Ведь порт работал, все было нормально, а тут вдруг заявляют, что объемы не те, общемировая конъюнктура не та. Все порты вокруг нормально работают, а тут...», - подчеркнул эксперт.

Он отметил характерный признак в договоренностях МИУ с Hutchison Ports, который говорит о том, что «Черноморск» основательно «удешевили». Инвестиция, которая требуется от глобального инвестора в 5 млн долл. на протяжении 5 лет, не перекрывает стоимости одного современного портального крана.

«5 млн долл. в порт – это ни о чем. Если приходит серьезный инвестор – инвестиции должны исчисляться парой сотен миллионов долларов. Иначе порт нет смысла отдавать в частные руки. Представьте себе, что такое контейнерный терминал. Зайдите в Google и забейте – сколько стоит портальный кран на контейнерном терминале? Сколько стоят системы перегрузки контейнеров. Из истории этого терминала могу вспомнить, что много лет назад туда пытались зайти россияне. Но тогда речь шла о десятках миллионов долларов инвестиций. А сегодня 5 млн долл. - это какой-то развод на доверие», - считает Коновалов.

Эксперт заверил, что в таких «запутанных» условиях нет ни единого шанса надеяться на то, что даже минимальные требования будут выполнены. Это касается также и социальных гарантий, вокруг которых разгорелся громкий скандал. По мнению Коновалова, даже если министерство и Hutchison Ports решат потушить недовольство портовиков, прописав в договоре все, что требует трудовой коллектив, ожидать выполнения этих требований не стоит.

«Потому что это коррупционная схема. Это можно сравнить с тем, как министр заводил в Украину ирландский Ryanair. Теоретически было все красиво, а потом оказалось, что там очередная схема. Они будут летать, но на каких-то определенных условиях, которые государству крайне не выгодны. И так же по «Черноморску» сейчас всем рассказывают, что все будет отлично, будут инвестиции, рабочие места. А потом выяснится, что рабочих мест не будет, но на то время уже и министра не будет», - резюмировал Коновалов.