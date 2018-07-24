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Группа словацких депутатов настаивает на своих планах посетить оккупированный Крым, несмотря на предупреждения посла Украины Юрия Мушки.

Об этом со ссылкой на словацкий портал SME сообщает Европейская правда.

Группа депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком на прошлой неделе заявила о планах посетить оккупированный полуостров в августе. Они сообщили, что собираются прибыть в Крым из Москвы.

В ответ посол Украины Юрий Мушка заявил, что из-за этого визита им грозит запрет на въезд в Украину в будущем.

«Те, кто посещает Крым, нарушают законы Украины, и украинская сторона ответит на это решение. Думаю, люди, которые посетят Крым, в будущем столкнутся с запретом въезда в Украину», - сказал Мушка.

Слова посла возмутили спикера словацкого парламента Андрея Данко, который заявил, что посол не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать или не ехать.

Сами же депутаты не думают отказываться от намерений посетить Крым. Марчек заявил, что хочет проверить, действительно ли по своей воле население решило быть с Россией и затем подготовить соответствующий доклад для информирования словаков.

«Посол Украины говорит, что запретит мне въезд на территорию Украины. Извините, разве так поступает страна-друг?» - сказал он.

Известно, что в состав делегации словацких депутатов кроме Марчека войдут внефракционная Мартина Шимковичева, трое депутатов правящей Smer-SD и депутат националистической SNS.

 
ForUm

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