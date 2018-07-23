В Киеве полиция задержала гражданина Польши, который убил мужчину и ножом ранил женщину.

По данным пресс-службы столичного главка, во время задержания злоумышленник с ножом бросался на правоохранителей, поэтому наряд полиции применил оружие, ранив его в ногу.

Сегодня ночью полиция получила сообщение, что в Деснянском районе на улице Гната Хоткевича обнаружен мертвый мужчина с множественными ножевыми ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, которая с камер наблюдения, установленных в Киеве в рамках программы «Безопасная столица», получила приметы мужчины, причастного к преступлению.

Вскоре наряд полиции у дома на улице Двинской увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Пострадавшей вызвали «скорую», а полицейские начали задерживать нападающего.

«В результате злоумышленник бросился с ножом на сотрудников полиции, а потому старший наряда применил табельное оружие. Правонарушитель получил ранение ноги и был госпитализирован в больницу. Подозреваемый - гражданин Польши, 1989 года рождения», - говорится в сообщении.

Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.