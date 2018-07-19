Европейская комиссия приняла решение ввести временные защитные меры относительно импорта стальной продукции. Ограничения затронут и 11 видов украинской металлопродукции, экспортируемой в ЕС. Решение было принято 17 июля и вступает в силу сегодня, 19 июля, сообщает 112 Украина.

Всего, согласно тексту документа, решение включает ряд ограничений на поставку 28 видов металлургической продукции. По отношению к 23 из них вводятся временные тарифные квоты сроком на 200 дней.

Уточняется, что квоты будут действовать по принципу «first come, first served». Для поставок, не вошедших в квоту, будет применяться пошлина в 25%.

Кроме украинской продукции, ограничение было распространено на поставки из Бразилии, Турции, Египта, Саудовской Аравии, Индии и Индонезии, Китая, Вьетнама, Малайзии, Молдавии, Македонии и ЮАР.

Из продукции украинского производства в ограничительный список попали горячекатаные листы и полосы, холоднокатаные листы, заготовки стальные квадратные, прутки, нержавеющая арматура и легкие секции, катанка из нелегированной и легированной стали, уголки и специальные профили, трубы для газопроводов, профильные секции, бесшовные нержавеющие трубы, нелегированные провода. Относительно еще 17 видов украинской металлопродукции продолжается расследование, но пока их поставки не ограничены.

Еврокомиссия отмечает, что решение было принято в связи с необходимостью ограничить негативные эффекты введенных США тарифов на европейскую экономику.

Минэкономразвития Украины обещает защитить производителей и уточняет, что оснований для возбуждения расследования не было. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Минэкономразвития вместе с украинскими производителями в рамках процедуры расследования отстаивают позицию, что: ЕС не имеет достаточных оснований для возбуждения расследования в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС», - подчеркивается в заявлении.

Также в министерстве запланировали проведение в сентябре ряда слушаний с участием представителей украинских производителей для представления позиции Украины по данному вопросу перед Еврокомиссией.