Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) проведет внутреннее расследование по подозрению в шпионаже в ее рядах.

Об этом сообщает DW.com со ссылкой на агентство AFP.

Отмечается, что представитель миссии Ирина Коробко назвала «тяжелым ударом» обвинения в утечке секретных данных ОБСЕ российским спецслужбам.

По данным расследования телепрограммы FAKT внутренние документы СММ ОБСЕ в Украине, вероятно, попали к российским спецслужбам. Ранее краткое описание результатов расследования было опубликовано на сайте телерадиовещателей Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

В распоряжении немецких журналистов оказалась, в частности, копия цифрового носителя, содержащего внутренние отчеты миссии о событиях на неподконтрольных Киеву районах Донбасса. Также там есть данные о коммуникации заместителя председателя СММ Александера Хуга (Alexander Hug). Кроме того, носитель содержит мини-досье на членов миссии, где описаны черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое состояние, предпочтения в отношении женщин и тому подобное.

По данным расследования FAKT, вся эта информация, вероятно, была в распоряжении работника Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. «Расследование показывает, что документы могли быть переданы российским агентам от сотрудника миссии ОБСЕ», - предполагают немецкие журналисты.

Хуг в интервью программе FAKT заявил: «Сейчас мы не можем сказать точно, что произошло. Нам нужны дальнейшие детали». Заместитель главы миссии добавил, что СММ ОБСЕ серьезно относится к любым угрозам безопасности членов миссии. По его словам, в ОБСЕ проверят эту ситуацию.