Правоохранители задержали на взятке мэра города Сколе Львовской области Владимира Москаля. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«В славном городе Сколе работает мэром некий Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за взятку. Однако апелляция все переносится. И Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки, решил этот Москаль снова взять неправомерное требование на 68,7 тыс. грн», - написал он в Facebook.
Напомним, 16 марта Стрыйский горрайонный суд Львовской области приговорил мэра Сколе (Львовская область) Владимира Москаля к 6,5 годам лишения свободы за взяточничество.
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