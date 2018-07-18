Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы много раз слышали: снова задерживается объявление. Слышали сомнения от людей. Но строительство метро, а это масштабный проект, требует не только детального анализа, но и основательной подготовки. Именно поэтому проект готовился не один месяц, а следующие объявления – о тендерах и т.д. – будут осуществляться только после детальной предварительной работы. Мы должны заботиться и о соблюдении требований законодательства и об интересах киевлян, и о безопасности и качестве», - подчеркнул заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, новый участок линии метрополитена будет состоять из двух станций – «Мостицкой» и «Проспекта Правды», а также с участка вилочного ответвления в сторону станции «Виноградарь».

По плану строительные работы продлятся 36 месяцев, их стоимость оценивается в 6,3 млрд грн.

Согласно распоряжению, пропускная способность этого участка метрополитена составит 40 пар поездов в час.

Проект будет реализован за счет средств местного бюджета.