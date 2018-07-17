Внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине просочились в российскую внутреннюю разведывательную службу ФСБ. Об этом сообщает «Остров» со ссылкой на расследование ARD magazine Fakt.



Отмечается, что речь идет о внутренних отчетах миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных о коммуникации заместителя председателя СММ Александра Хуга. Кроме того, среди документов - мини-досье на членов миссии. В частности, описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся и тому подобное.

Согласно исследованию, документы, возможно, были направлены российским агентам одним из сотрудников миссии ОБСЕ.

«Мы также очень обеспокоены любым нарушением нашей безопасности», - сказал заместитель председателя СММ Александр Хуг. По его словам, в ОБСЕ проверят эту ситуацию и примут необходимые меры.

Как сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ в Фейсбуке, миссия планирует изучить данное заявление.

«Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине известно о репортаже программы «Факт» («Fakt») Рабочего содружества общественно-правовых вещательных станций Федеративной Республики Германия («ARD»), который выйдет в эфир во вторник 17 июля. Миссия обеспокоена любыми возможными нарушениями безопасности и намерена тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурам», - говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Украине.

Также в Миссии отмечают, что «без надлежащей верификации» не могут комментировать или строить предположения «по поводу документов неизвестного происхождения» и выражают свою обеспокоенность.

«Тем не менее, Миссии обеспокоена, что предположительное проникновение может быть потенциальным риском для ее сотрудников, ставя под угрозу неприкосновенность их личной информации и их безопасность. СММ ОБСЕ и далее будет реализовывать свой мандат, способствуя миру, стабильности и безопасности в Украине, а также снижению уровня напряженности», - отметили в Миссии.