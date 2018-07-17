С 28 сентября начнет курсировать поезд Киев-Рига через Минск и Вильнюс, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Поезд четырех столиц стартует 28 сентября с Киева», - заявил министр Владимир Омелян на брифинге по результатам пленарного заседания Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Он подчеркнул, что вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом стало дополнительным импульсом для активизации украинско-литовского двустороннего торгового сотрудничества.

«Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в этом году. Мы имеем поезд четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября с Киева. Мы будем иметь прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов. Товарооборот между двумя странами активно растет: по итогам 2017 рост почти 40% и есть дальнейшее увеличение».