Национальный банк Украины презентовал обновленную банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Как сообщает пресс-служба регулятора, директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко во время презентации отметил, что, обновляя дизайн и совершенствуя защиту банкнот гривни, Нацбанк стремится к повышению их надежности.

Согласно международным стандартам, денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты.

Новая банкнота номиналом 20 гривен будет введена в обращение 25 сентября 2018.

Обновленная банкнота номиналом 20 гривен образца 2018 является законным платежным средством на территории Украины и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

«Это – третья банкнота в новом банкнотной ряде национальной валюты. Она продолжает обновление номинального ряда банкнот старого образца, начатое Национальным банком в 2014 году для повышения надежности гривни», - отметил Зайвенко.

По его словам, в первую очередь Нацбанк планирует изготовить и ввести в наличный оборот около 5 млн штук обновленных банкнот номиналом 20 гривен для дальнейшего распределения между банками Украины, которые в свою очередь обеспечат новыми банкнотами украинцев.

По состоянию на начало июля этого года количество банкнот номиналом 20 гривен в обращении составило почти 127 млн ​​штук (около 4,4% от общего коли-кости банкнот в наличном обращении).

Зайвенко обратил внимание присутствующих, что банкноты образца 2003 и 2018 будут находиться в обращении одновременно.

После введения в оборот новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые.

Новыми банкнотами Нацбанк будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года.

«Работая над созданием нового номинального ряда банкнот, Национальный банк применял современные и инновационные технологии как в дизайне, так и в системе защиты. Мы убеждены, что украинцы с расположением отнесутся к обновленной 20-гривневой банкноте и им понравится новое поколение банкнот национальной денежной единицы», - подытожил директор департамента.