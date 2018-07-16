Президент США Дональд Трамп считает, что отношения с Россией испортились из-за американской глупости.
Об этом он написал в Twitter, сообщает «Украинская правда».
«Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас из-за американского безрассудства и глупости, а теперь еще и охоты на ведьм» - написал Трамп.
Кроме того, он снова обрушился на своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в бездействии после предупреждения ФБР о возможном вмешательстве в выборы.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.
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