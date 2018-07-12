Парламент принял закон «О внесении изменений в Законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса-участников Государственного концерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития».

Как сообщает пресс-служба ВР, законом определены механизмы защиты хозяйственной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, внесенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, от негативных последствий воздействия юридических лиц зарегистрированных на территории государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридических лиц с иностранными инвестициями государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины «О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса-участников Государственного концерна «Укроборонпром» и обеспечения их стабильного развития», «Об исполнительном производстве» и «О залоге».

Закон принят с учетом таких предложений Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Согласно пояснительной записке, украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в РФ товары военного назначения и двойного использования из-за ограничений, введенных в связи с вооруженной агрессией России на Донбассе.

Компании из РФ, «злоупотребляя своими правами, начали обращаться в суды в РФ для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства».

Приняв этот закон, Верховная Рада запретила взимать пеню с украинских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые задолжали предприятиям государства-агрессора. В частности, если компания зарегистрирована в такой стране, или же ее исполнительный орган управления находится там или предприятием руководят из государства-агрессора.

Так, при описанных условиях нардепы запретили принудительно взыскивать задолженности с компаний ОПК Украины, обязали прекратить уже открытые производства и не открывать новые. Согласно документу, нельзя открывать производство по делу о банкротстве предприятий ОПК.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Проект закона зарегистрирован под №6697.