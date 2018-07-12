Верховная Рада приняла закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести», который определяет правовой статус указанных лиц и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, розыском и социальной защитой таких лиц и их родственников. Об этом сообщается на сайте парламента.

Закон направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и международного права прав человека по защите лиц, пропавших без вести и их родственников, участницей которых является Украина.

Закон распространяется на общественные правоотношения, связанные с приобретением правового статуса лиц, пропавших без вести в условиях вооруженного конфликта, в связи с военными действиями, беспорядками внутри страны, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, другими событиями, которые могут вызвать массовую гибель людей, а также лиц, пропавших без вести при любых других обстоятельствах.

Законом закреплено право лиц знать о судьбе своих пропавших родственников, что является базовой нормой для защиты их прав, связанных с правовым статусом лица, пропавшего без вести, определена процедура розыска лиц, пропавших без вести - от подачи заявления о розыске и до его прекращения.

С целью розыска лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, законом предусмотрено создание комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах – органа, отвечающего за выяснение судьбы и местонахождения таких лиц.

Комиссия является держателем Единого реестра данных о лицах, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в котором содержится информация, необходима для поиска таких лиц, и собирается с целью установления их местонахождения и идентификации неопознанных останков.

Для выполнения своих функций комиссия сотрудничает со всеми органами государственной власти, международными и общественными организациями, занимающимися вопросами лиц, пропавших без вести. Детальное регулирование особенностей функционирования комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести, предлагается определить соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины.

Закон запрещает любую дискриминацию лиц, пропавших без вести, и их родственников по признаку расы, цвета кожи, пола, вероисповедания, политических или иных взглядов, национального или социального происхождения, принадлежности к какой-либо социальной группе, территории происхождения или исчезновения, экономического или социального положения, сексуальной ориентации, физических возможностей или по другим признакам.

Законом дополнен Уголовный кодекс статьей 1461 «Насильственное исчезновение».

Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Гражданский кодекс, законы Украины «О Национальной полиции», «О Службе безопасности Украины», «О Национальной гвардии Украины», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об общеобязательном государственном пенсионном страхование».