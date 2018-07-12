В ночь на 12 июля из Анталии (Турция) в Украину вернулись 524 украинских туриста. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«Консул сообщает, что из Анталии в Украину в течение ночи вернулись 524 украинца. Хорошо, что таки вернулись. Но такая история не должна бы повторяться», - написал он в Twitter.

По словам дипломата, туристы вернулись в Киев, Винницу и Ривне.