Президент Петр Порошенко отреагировал на обращение граждан относительно информации о сокращении отделений «Укрпочты» в сельской местности, а также прекращении предоставления услуги по выплате пенсий через отделения «Укрпочты» в случае, если регулируемые государством тарифы на это не будут повышены.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко подчеркнул неприемлемость таких решений во время совещания с министром социальной политики Андреем Ревой, министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, и.о. гендиректора «Укрпочты» Игорем Смелянским и председателем правления Пенсионного фонда Алексеем Зарудным.

По словам Президента, возможное сокращение отделений «Укрпочты» вызывает серьезное беспокойство тех, кто проживает в сельской местности. «Им стало известно о планах сократить отделения «Укрпочты» в селах, они считают, и я хочу поддержать их, это категорически неприемлемым. Государственные предприятия должны выполнять определенные социальные функции», - подчеркнул он.

Он добавил, что даже негосударственные предприятия имеют социальную ответственность бизнеса. «Когда мы оставляем людей наедине без важной услуги – это неприемлемо и не может делаться в одностороннем порядке», - подчеркнул Глава государства.

Вторая проблема, которая вызывает беспокойство – обеспечение пенсионеров пенсиями через отделения «Укрпочты». «Также появилась информация о том, что произойдет существенное подорожание этих услуг, что либо увеличит дефицит Пенсионного фонда, либо уменьшит выплаты пенсий. Я охотно поддержу любые инициативы, которые повышают эффективность деятельности госпредприятий, но считаю категорически неприемлемым, когда мы вынимаем последние копейки из кармана пенсионера и за этот счет, и таким образом обеспечиваем выполнение плановых показателей доходности», - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что поддерживает инициативы по привлечению новых современных методов работы, в частности таких как интернет-торговля, и по услугам, где «Укрпочта» является монополистом.

«Но это не может происходить за счет снижения социальных стандартов людей, в первую очередь живущих в селе. И не может происходить за счет пенсионеров. Неприемлемо. Нам необходимо наработать другую модель и до того, как другая модель будет наработана, представлена правительству и утверждена ним, настоятельно рекомендую вам воздержаться от сокращения сети в селах и совместно найти позицию с Пенсионным фондом», - подчеркнул Президент.

Он заявил, что в сложившейся ситуации «должен быть найден тот компромисс, который позволит эффективно продолжить функционировать системе, пока не будет создана эффективная альтернатива».

«Сегодня мы с вами говорим о защите интересов людей – это, в первую очередь, должна делать власть. И найти ту оптимальную модель, которая позволит нам обеспечить эффективное функционирование государственного предприятия», - сказал Порошенко.

Он также сообщил, что на днях направил соответствующее письмо в Кабинет Министров и призвал министров поддержать позицию Президента на заседании правительства.