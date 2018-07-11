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Президент Беларуси Александр Лукашенко требует восстановить эффективную работу Оршанского авиаремонтного завода. Соответствующее поручение он дал 11 июля, посещая это предприятие, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Собственника уже здесь нет (речь об акционерах ПАО «Мотор Сич» (Украина) и ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» (Беларусь). Собственники – вы (государственные организации). Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня», - заявил Лукашенко.

Сообщается, что уже подготовлен процесс возвращения завода в собственность государства. Однако президент Беларуси высказал ряд нареканий в адрес Министерства транспорта и коммуникаций за то, что оно до настоящего времени самоустранялось от ситуации на этом предприятии. При этом он подчеркнул, что в данном случае отсутствие в собственности государства акций не могло служить оправданием. «Тут работают мои люди, твои люди - белорусы работают, русские - наши граждане Беларуси. Какая разница, кому принадлежат эти акции. Это наша задача, чтобы люди здесь получали нормальную заработную плату», - сказал белорусский лидер, обращаясь к министру Анатолию Сиваку.

Президент поручил в течение июля решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия. «Завод должен работать, чего бы это ни стоило. Заводу не только быть - этот завод должен иметь перспективу развития. И положите мне на стол архитектурный проект и прочее с учетом того, что здесь делает бизнес для расширения аэропорта и так далее, - заявил Президент. - Садитесь и определяйтесь. Не дай бог я еще раз приеду в Оршу, и будет такая ситуация».

 
ForUm

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