Генеральный прокурор Юрий Луценко ликвидировал Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ГПУ, соответствующий приказ он подписал сегодня, 11 июля.

«Указанные изменения имеют целью разграничения структурных подразделений, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство досудебным расследованием в Генеральной прокуратуре Украины», - пояснили в ведомстве.

Так, приказом генпрокурора ликвидированы 4 самостоятельные структурные подразделения Генеральной прокуратуры, а именно: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики; Департамент специальных расследований; Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями; и Управление процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Взамен в структуре ГПУ создано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью, что и одноименное управление в составе бывшего Департамента специальных расследований. А отдел процессуального руководства по уголовным производствамследственного управления специальных расследований включен в качестве отдельного подразделения в Департамент процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований.

Кроме того, на базе двух самостоятельных ликвидированных структурных подразделений созданы два новых управления в составе Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины: Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики и Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.