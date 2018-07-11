Возле села Маяки Беляевского района Одесской области смерч поднял на несколько секунд в воздух подростка, сообщает «Думская».

«Появление смерча недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области неделю назад не обошлось без пострадавших», – говорится в сообщении.

В сети появилось видео, запечатлевшее, как ураганный ветер поднял на несколько секунд в воздух подростка. В результате падения на асфальт парень получил травмы лица.