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Возле села Маяки Беляевского района Одесской области смерч поднял на несколько секунд в воздух подростка, сообщает «Думская».

«Появление смерча недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области неделю назад не обошлось без пострадавших», – говорится в сообщении.

В сети появилось видео, запечатлевшее, как ураганный ветер поднял на несколько секунд в воздух подростка. В результате падения на асфальт парень получил травмы лица.
ForUm

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