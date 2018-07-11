В июне этого года потребительские цены на хлеб и хлебопродукты увеличились на 8,8% по сравнению с июнем прошлого года, сообщается на сайте Государственной службы статистики, передает УНИАН.



В частности, цены на хлеб в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года выросли на 17,7%, а на макаронные изделия - на 10,5%. В январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 9,1%. В частности, цены на хлеб увеличились на 18,3%, а на макаронные изделия - на 9,9%.

По сравнению с маем цены на хлеб и хлебопродукты в июне увеличились на 0,6%. В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Напомним, согласно данным Госстата, хлеб и хлебопродукты за 2017 год подорожали на 8,4%.