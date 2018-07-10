Главное следственное управление ГПУ завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч, 5 ст. 27 ч, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч, 2 ст. 28 ч, 2 ст. 364 УК Украины, его бывшего заместителя – директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета и бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры – главного архитектора Харькова - ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, бывшего начальника управления земельных отношений - ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанные чиновники, злоупотребляя своим служебным положением по предварительному сговору, действуя в интересах учредителей обслуживающего кооператива и потребительского общества, способствовали в пособничестве последнему в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории Харькова.

Таким образом, представители обслуживающего кооператива и потребительского общества при пособничестве вышеупомянутых должностных лиц Харьковского горсовета завладели земельными участками на территории Харькова общей площадью более 74 га, чем нанесли ущерб территориальной общине города на общую сумму более 230 млн грн, что больше чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

В настоящее время материалы досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.290 УПК Украины предоставлено стороне защиты для ознакомления.

После выполнения требований ст. 290 УПК Украины обвинительный акт в отношении указанных выше должностных лиц Харьковского городского совета, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества будет направлен в суд для рассмотрения по существу.