также в разделеОбщество
ГПУ завершила расследование дела Добкина 7
Пинзеник: Ограничить доступ журналистов к Раде не удастся 10
ФФУ предложит Вукоевичу компенсацию и должность 31
В Посольстве ответили Люблинскому воеводе: национальные флаги – это не провокация 23
В Днипре мужчина разгуливал с завернутым в простыню гранатометом 42
Ирпенский коррупционер избегает уголовной ответственности благодаря покровительству нардепа Сюмар 32
«Слава Украине»: Пользователи Facebook обвалили рейтинг страницы ФИФА 70
Специалисты ищут причину отравления детей в лагере под Киевом 27
Майор ВСУ получил 14 лет тюрьмы за госизмену 41
Полиция открыла дело из-за смерти бойца АТО в больнице Кривого Рога 26
В сети появилось еще одно видео Виды с лозунгом «Слава Украине» 77
ООС: Горячее всего – на мариупольском направлении, ранен один военный 19
Одного из напавших на лагерь ромов под Львовом отпустили под домашний арест 16
Задержанного в России украинца заставили отказаться от адвоката 53
9 июля. Картина дня 41
Ученые успешно испытали вакцину против ВИЧ 74
Главу «Трейд Коммодити» задержали 45
Одной из подозреваемых в нападении на Вербича дали условный срок 34

Украина вскоре может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов.

Об этом сказал председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, передает Укринформ.

«Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым способом», - сказал он.

Цигикал пояснил, что сейчас страны ЕС существенно усиливают противодействие незаконной миграции и, соответственно, состоится переориентация этих потоков на другие направления, в том числе и в Украину.

«Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении, или дальше незаконно переходить границу в ЕС», - подчеркнул он.

Председатель ГПСУ уточнил, что это преимущественно выходцы из Африки и Ближнего Востока.

В связи с этим Цигикал считает, что Украине следует усиливать миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, отметил он, правоохранительным органам нужно детально отработать аспекты взаимодействия по предупреждению попадания незаконных мигрантов в страну и усиливать инженерное обустройство границы.

«Это – комплексный вопрос, который касается всех участников сектора национальной безопасности и обороны», - добавил Цигикал.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги