Украина вскоре может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов.

Об этом сказал председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, передает Укринформ.

«Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым способом», - сказал он.

Цигикал пояснил, что сейчас страны ЕС существенно усиливают противодействие незаконной миграции и, соответственно, состоится переориентация этих потоков на другие направления, в том числе и в Украину.

«Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении, или дальше незаконно переходить границу в ЕС», - подчеркнул он.

Председатель ГПСУ уточнил, что это преимущественно выходцы из Африки и Ближнего Востока.

В связи с этим Цигикал считает, что Украине следует усиливать миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, отметил он, правоохранительным органам нужно детально отработать аспекты взаимодействия по предупреждению попадания незаконных мигрантов в страну и усиливать инженерное обустройство границы.

«Это – комплексный вопрос, который касается всех участников сектора национальной безопасности и обороны», - добавил Цигикал.