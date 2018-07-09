Эфиопия и Эритрея объявили об окончании военного противостояния и подписали декларацию о заключении мира. Декларация была подписана на встрече премьер-министра Эфиопии Абийя Ахмеда и президента Эритреи Исайяса Афеверки в столице Эритреи, Асмэре, передает 112 Украина.

«Теперь мы можем представить себе будущее, где нет границ и высоких стен, разделяющих нас. Люди нашего региона объединены общей целью», - заявил глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арега.

Стороны также заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер, в том числе - в экономической и социальной областях.

Декларация обещает положить конец одному из самых трудноразрешимых военных противостояний в Африке. Конфликт, дестабилизировавший регион, вспыхнул в 1998 году и продлился до 2000 года из-за территориальных споров. Тогда боевые действия унесли около 80 тыс. жизней.

Мирный договор был подписан сторонами в декабре 2000 года, однако Эфиопия отказалась принимать окончательное решение арбитража, вынесенное через два года по вопросу о разделении спорных территорий. Ситуация, балансировавшая между миром и войной, просуществовала почти два десятка лет.