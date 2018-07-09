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В Харькове в ДТП погиб 19-летний мотогонщик, чемпион Украины по мотокроссу, тренер Андрей Бессонов.

Информацию об этом подтвердила Федерация мотоциклетного спорта Украины.

Авария произошла 6 июля. Около 18:00 на проспекте Независимости в Харькове водитель автомобиля Toyota сбила парня, который ехал по городу на велосипеде.

«В тяжелом состоянии без сознания он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер. Сведения о событии внесены в Едрей по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения)», - сообщили правоохранители.
ForUm

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