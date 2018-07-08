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Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с дирекцией госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» блокировали в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики использование некачественного оборудования на предприятии «Южно-Украинская АЭС».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на «Южно-Украинской АЭС». Следствием задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, важных для безопасности функционирования атомной электростанции.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

По материалам СБУ, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП «НАЭК «Энергоатом» и руководство ОП «Южно-Украинская АЭС» принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования.

СБУ совместно с Нацполицией реализуют комплекс неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления с целью привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности.

 
ForUm

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