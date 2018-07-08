Спасатели в Таиланде проводят операцию по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера из пещеры, заявили местные власти.

«Сегодня день Д. Мальчики готовы ко всем сложностям», - цитирует Франс пресс главу спасательной миссии Наронгсака Оссатанакорна.

Операция началась в 10:00 по местному времени, сообщает ВВС. Спасатели ожидают, что в лучшем случае первая группа детей выберется из пещеры к 21:00 по местному времени, после чего их сразу же отвезут в больницу.

Вся операция может занять два-четыре дня. В ней принимают участие 13 иностранных дайверов, пять тайских дайверов и пятеро «морских котиков».

Первая часть пути - самая сложная, им придется пройти через узкие, затопленные водой участки пещеры, часто погружаясь под воду.

Ранее детей научили пользоваться аквалангистским оборудованием, однако у мальчиков нет никакого опыта погружения.

По плану, дети должны будут отдохнуть в пещере, которая служила базой для спасателей, после этого им останется миновать наименее сложный участок пути.

Изначально допускалось, что застрявшая в пещере группа может провести там несколько месяцев, однако рано утром в воскресенье Наронгсак заявил, что в настоящее время условия идеальны для спасательной операции.

Спасатели опасаются, что вскоре могут начаться муссонные дожди, которые затопят узкие туннели в пещере.

Журналистам и всем, кто не участвует в спасении детей, было сказано покинуть территорию возле пещеры.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник, 2 июля, подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стантон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи. Их нашли на возвышенности примерно в 4 км от входа в пещеру.

Все 13 человек живы и почти невредимы, хотя очень ослаблены, поскольку провели девять суток в темноте и без продовольствия.

На видео дети сидят на глинистых склонах пещеры и отвечают на вопросы спасателей. Они говорят, что все 13 человек целы и что все очень голодны.

Группе начали доставлять еду, кислородные балоны и другие припасы. Во время операции погиб дайвер – бывший военнослужащий ВМС Таиланда. Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако спасти его не удалось.

К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми сокращались.