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В Верховной Раде планируют с 2019 года ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов.

Об этом глава парламента Андрей Парубий заявил 5 июля, открывая церемонию торжественного подписания Стратегии электронного парламентаризма на 2018-2020 годы, сообщает «Украинская правда».

«Благодаря ID-карте народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады, на заседания комитетов», – сказал он.

«Эта карточка будет также удостоверением народного депутата. Самое главное – это будет контроль за голосованием каждого депутата», – добавил Парубий.

Он отметил, что для этого нужно будет оборудовать комитеты и входы в парламент.

«Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы испытали эту систему в тестовом режиме – и чтобы она полностью заработала в следующем году. Это будет революционное действие  для работы парламента», – заявил Парубий.

Первый заместитель руководителя аппарата Владимир Слышинский представил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы.

Среди ее приоритетных задач он назвал автоматизацию всех этапов законотворческого процесса: электронный документооборот, электронная цифровая подпись, персональный кабинет пользователя, корпоративный Интранет-портал для работы с электронными документами.

В сотрудничестве с Администрацией президента и Кабинетом министров также хотят продумать перевод в цифровой формат документооборота в «законодательном треугольнике».
ForUm

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