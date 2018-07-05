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Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала фамилии еще 13 человек, среди которых Кирилл Вышинский, которых Украина может передать Российской Федерации для освобождения украинских политзаключенных Кремля.

Об этом она сказала в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

Геращенко напомнила, что ранее российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предоставляла список лиц, которых она хочет посетить на территории Украины. Среди этих людей, отметила депутат, 23 человека, которых Украина и так готова передать российской стороне для освобождения украинских политзаключенных.

Она отметила, что в списке были и другие лица, которых проверили компетентные органы. «После этой проверки я хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить Москалькова, еще были следующие лица: Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осьминин, Саттаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признали, что они имеют или российское, или двойное гражданство. По сути, так же признались в работе на страну-агрессора», - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что украинская сторона готова рассмотреть вопрос передачи этих 13 человек России для освобождения украинских политзаключенных Кремля в случае, если письмо Москальковой является «хоть какой-то заинтересованностью российской стороны забрать своих преступников».

Так, констатировала парламентарий, сегодня после соответствующей проверки она имеет разрешение от спецслужб огласить эти фамилии. Она добавила, что направит еще раз официальное письмо представителю Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе Борису Грызлову с этими фамилиями и со ссылкой на письмо Москальковой.

«Мы готовы так же этих граждан рассматривать как таковых, которых мы можем передать Российской Федерации для освобождения Сенцова, Сущенко, Кольченко, Карпюка, Клыха, Гриба, Балуха, Выговского, Панова ...», - сказала депутат.

По ее словам, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова также направит такое письмо Москалькова. «Если Российская Федерация не письмами хочет обмениваться, а разблокировать процесс освобождения заложников, мы готовы в Минске садиться, приглашать туда Денисову, Москалькову, гуманитарную подгруппу, в Трехстороннюю контактную группу, и разблокировать процесс освобождения заложников», - констатировала Геращенко.
ForUm

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