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Президент Петр Порошенко подписал Указ «О дополнительных мерах по возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, по социальной защите пострадавших, безопасного обращения с радиоактивными отходами», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Указ подготовлен по результатам совещания, состоявшегося 26 апреля 2018, в ходе рабочей поездки Глава государства на Чернобыльскую АЭС.

Указом Кабинет Министров Украины должен создать условия для развития и возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в том числе в рамках созданного Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Правительству поручено законодательно урегулировать проблемные вопросы правового режима территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и рассмотреть целесообразность дальнейшего действия установленных ограничений и запретов на осуществление видов деятельности на таких территориях, а также обеспечить поддержку непосредственно развития самого Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника через определение особенностей его управления и функционирования.

Особое внимание в Указе уделено мерам по социальной защите пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Правительство должно решить вопрос по повышению размера пенсий по инвалидности для лиц из числа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца из числа ликвидаторов.

Также Указ направлен на совершенствование государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.
ForUm

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