Верховная Рада приняла закон об электронизации процедур таможенного оформления через механизм «единого окна», а также об оптимизации и упрощении таможенных процедур.



За соответствующее решение проголосовало 254 народных депутата из 226 минимально необходимых, сообщает УНИАН.

«Мы этим законом не вводим дополнительные виды контроля... Если ранее те или иные документы нужно было подавать в бумажном виде, сейчас весь этот пакет документов будет в едином таможенном окне. Это очень большая дерегуляция, очень большое упрощение», - сказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Олег Крышин.

В частности, закон регламентирует функционирование единого сайта с электронными документами для контролирующих органов, отменяет необходимость подачи бумажных скан-копий документов, а также вводит ограничения времени для проведения контроля таможенными органами. В ходе рассмотрения законопроекта в парламенте Крышин особо настоял на принятии ряда поправок к нему.

«Если правки не будут одобрены... Мы полностью разбалансируем этот законопроект. Это два года работы, пожалуйста, народные депутаты», - подчеркнул секретарь профильного комитета. Суть одной из поправок озвучила член комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова.

«Я сейчас буду вас агитировать за поправку авторства Крышина, Южаниной, Остриковой, которой вносятся изменения в 319 статью Таможенного кодекса... Я вас агитирую за 319 статью, которой мы полностью меняем порядок взаимодействия субъектов ВЭД (внешнеэкономической деятельности – Ред.), где мы оставляем только два контролирующих органа - орган доходов и сборов и пограничник», - отметила она. В итоге парламент поддержал все поправки, озвученные Крышиным.