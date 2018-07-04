Свиржский замок планируют трансформировать в культурно-художественное и музейное пространство для экспозиций и открыть для посетителей. Об этом рассказал председатель Львовской областной организации Национального союза архитекторов Богдан Гой, сообщает Tvoemisto.tv.

«Свиржский замок не будет музеем в классическом понимании, ведь мы хотим экспонировать работы, которые бы представляли современное искусство с применением интерактивных технологий», - пояснил он.

Сейчас Свиржским замком занимается Львовская областная организация Национального союза архитекторов. По словам Гоя, замок принадлежит союзу еще с советских времен, ведь там хотели сделать санаторий для архитекторов общесоветского масштаба.

«Во-первых, в наше время это неактуально, ведь никто не ездит так централизованно по замкам. Во-вторых, хотелось бы сохранить замок как исторический памятник», - отметил он.

Сейчас Свиржский замок закрыт для посещения, однако на территорию заходить можно.

«Мы хотим сделать замок открытым для людей, но к этому надо подготовиться. Ведь если мы откроем замок прямо сейчас, то его просто уничтожат очень быстро. Это связано с тем, что в замке нет структуры, которая бы обслуживала его, ремонтировала и следила бы, чтобы его не разворовали», - говорит Гой.

На масштабный проект по открытию замка ищут деньги, чтобы весной следующего года здесь можно было экспонировать выставки, которые менялись бы один раз в год.

«В планах делать выставки, которые могли бы привлекать туристов из разных уголков Украины и из-за рубежа. Таким образом, люди захотят ехать в Свиржский замок чаще, ведь каждый год там будет что-то новое», - рассказывает Гой.

Несмотря на то, что над проектом начали работать раньше, удалось его запустить во время архитектурного фестиваля «Башня», который недавно прошел в Львове. Сейчас в союзе готовят проект, чтобы получить международный грант.

Свиржский замок расположен в Перемышлянском районе Львовской области. Первые упоминания о нем датируются 1530 годом, когда замок принадлежал роду Свиржских. Современный вид он приобрел с середины XVII века, когда перешел в собственность графа Цетнера и принадлежал его потомкам до XIX века. Наибольше повреждения замок получил во время Первой мировой войны - его сожгли российские войска. В межвоенные годы замок попытались отреставрировать. Следующие реставрационные работы проводились в 1975-1983 гг под руководством архитектора Андрея Шуляра.