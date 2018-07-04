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Сегодня, 4 июля, в пригороде Чернигова за автомобильным мостом через Десну в результате лобового столкновения «Газели» и «Джили» погиб водитель и две пассажирки легковушки, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

В службу «102» в 6:41 позвонил водитель и сообщил об ужасном ДТП возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что легковушка «Джили», двигаясь по Киевскому шоссе в направлении с. Колычевка, за автомобильным мостом (район Старого вокзала) совершила лобовое столкновение с автомобилем «Газель», который двигался в сторону Чернигова.

Вследствие ДТП водитель и две пассажирки автомобиля «Джили» погибли на месте. Каретой экстренной медицинской помощи в больницу доставлен ​​еще одна пассажир автомобиля «Джили». Сейчас полиция устанавливает данные умерших и пострадавших.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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