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Сегодня, 4 июля, в Украине отмечается День Национальной полиции.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил полицейский с профессиональным праздником.

«Искренне поздравляю вас, стражей общественной безопасности, с профессиональным праздником - Днем Национальной полиции Украины. Рожденные Революцией достоинства и ориентированные на защиту прав человека, решительно преодолевая новые вызовы и угрозы, вы направляете наработанный опыт на охрану законности и правопорядка в государстве», - говорится в поздравлении.

В сою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщил, что украинцы все больше и больше доверяют полиции.

«Всех нас, и особенно полицейских - поздравляю с Днем Национальной полиции Украины», – написал он.

Министр отметил, что страна идем по пути непростых и важных изменений и шаг за шагом создает новую полицейскую систему страны. «Из-за ошибок и сопротивления старой системы, из-за неверия и критику, через боль потерь и радость первых побед - мы строим новую полицию для вас», – подчеркнул он.

«Нам есть уже чем гордиться – и люди все больше и больше доверяют полиции, но путь изменений еще далеко не закончен! Шаг за шагом полиция продолжит меняться, отвоевывая у мира вашу безопасность и рассчитывая на самое дорогое, что может вообще - ваше доверие», – подытожил Аваков.

Напомним, Национальная полиция отмечает уже третью годовщину.
ForUm

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