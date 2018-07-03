также в разделеПолитика
Эксперт: Ирина Геращенко попала в состав ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины по ошибке 20
Мартынюк: Пиар украинских политиков только вредит украинским заключенным и пленным 43
Bellingcat: В обращении к народу Порошенко процитировал кликбейт-сайт 52
У Трампа заверили, что США не признают аннексию Крыма РФ 76
В Раде создадут комитет по вопросам разведки 75
Венгрия будет блокировать любое решение саммита Украина-Грузия-НАТО 124
Порошенко: Крым должен стать неподъемным грузом для Москвы 139
Конституционный суд Польши оценит «антибандеровские» нормы закона об ИНП 40
Трамп о признании Крыма российским: Посмотрим 161
Порошенко поблагодарил лидеров ЕС за решение продлить санкции против РФ 26
Лидеры ЕС призвали РФ признать ответственность за катастрофу MH17 49
Лидеры ЕC договорились о продлении санкций против РФ 44
В Грузии Саакашвили приговорили к 6 годам тюрьмы 63
ПАСЕ приняла резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в РФ 75
Закон о создании ВАС вступил в силу 59
Президент призвал отразить в Конституции позиции по Крыму 64
Порошенко внесет в Раду изменения к Конституции относительно вступления в ЕС и НАТО 155
Волкер: Мир на Донбассе зависит от решения Москвы 107

Украина и Сербия договорились увеличить срок безвизового пребывания граждан в странах с 30 до 90 дней в течение 180 дней.

В рамках официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Республику Сербия было подписано Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Сербия о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Сербия об отказе от визовых требований для граждан от 31 мая 2011 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Документ был подписан в присутствии президентов по итогам украинско-сербских переговоров.

Главной целью Соглашения является дальнейшее упрощение поездок граждан обоих государств, что будет способствовать развитию туризма, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Соглашение предусматривает увеличение срока безвизового пребывания граждан с 30 до 90 дней в течение 180 дней.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 30 день с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги