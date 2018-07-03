Украина и Сербия договорились увеличить срок безвизового пребывания граждан в странах с 30 до 90 дней в течение 180 дней.

В рамках официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Республику Сербия было подписано Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Сербия о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Сербия об отказе от визовых требований для граждан от 31 мая 2011 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Документ был подписан в присутствии президентов по итогам украинско-сербских переговоров.

Главной целью Соглашения является дальнейшее упрощение поездок граждан обоих государств, что будет способствовать развитию туризма, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Соглашение предусматривает увеличение срока безвизового пребывания граждан с 30 до 90 дней в течение 180 дней.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 30 день с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.