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Вчера, 2 июля, в Киеве на вождении в нетрезвом состоянии поймали сотрудника Верховного суда Олега Ляшка, сообщает «Киев Оперативный».

Чиновник был задержан в одном из спальных районов столицы за рулем автомобиля Toyota.

«В одном из спальных районов столицы его остановили за рулем этой Toyota, г.н.з. AI3003EI. В драгере задулось на 2,58 промилле. Об угрозах всем окружающим, видимо, даже и не следует говорить - само собой вылетало изо рта пьяницы. Кстати, когда-то за такой проступок господина Олега выгнали из прокуратуры. Интересно, из суда попрут или просто «порешают»...?» – говорится в сообщении.
ForUm

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