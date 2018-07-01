также в разделеОбщество
В СБУ и Нацполицию пришло письмо с угрозой убить детей-заложников 31
Польша запустит поезд из Перемышля в Берлин для украинцев 35
Украину продолжит заливать дождями 29
Полиция задержала трех человек, которые помогли сбежать преступнику на Полтавщине 43
Часть украинских туристов, застрявших в Тунисе, вернулась в Киев 31
В ОРЛО мужчину арестовали на 6 месяцев за «надругательство над флагом «ЛНР» 28
Адвокат: Властям РФ направили два прошения о помиловании Сенцова 46
Синоптики предупредили украинцев о сильных дождях и грозах 45
Клыха эпатировали из колонии в психбольницу 50
Денисова: Украина готова обменять 23 россиян на 23 украинских политзаключенных 36
На выходных в Украине пройдут дожди с грозами 48
Кольченко просит о встрече с консулом и Денисовой 36
Украинцы смогут лечиться бесплатно в некоторых частных клиниках 362
ГПУ завершила досудебное расследование дела о похищении Вербицкого и Луценко 53
Еще один украинский узник Кремля объявил голодовку 43
Посольство Украины направило МИД РФ ноту о немедленном допуске Денисовой к Сенцову 45
Денисова не верит заявлениям Москальковой о состоянии Сенцова 57
Москалькова: Состояние Сенцова «удовлетворительное», но «остаются опасения» 44

Сегодня, 1 июля, на реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 1 июля на р. Ворона возле г. Тысменица (Тисменицкий район, Ивано-Франковская обл.) возможно продолжение подъема уровня воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 08:00 30 июня. Местами затопление поймы, при этом не исключено достижение отметки начального затопления прибрежных зданий.

Во второй половине дня 1 июля на р. Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 670-720 см над нулем поста (уровень воды на 8:00 30 июня равен 508 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 1700-2100 м3/с. Частичное затопление поймы, начальное затопление сельскохозяйственных угодий.

Ночью 1 июля на р. Прут в створе гидрологического поста Черновцы (Черновицкая обл.) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 300-350 см над нулем поста (уровень воды на 8:00 30 июня равен 200 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 735-885 м3/с. На низменных участках возможен выход воды на заводь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги