Сегодня, 1 июля, на реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 1 июля на р. Ворона возле г. Тысменица (Тисменицкий район, Ивано-Франковская обл.) возможно продолжение подъема уровня воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 08:00 30 июня. Местами затопление поймы, при этом не исключено достижение отметки начального затопления прибрежных зданий.

Во второй половине дня 1 июля на р. Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 670-720 см над нулем поста (уровень воды на 8:00 30 июня равен 508 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 1700-2100 м3/с. Частичное затопление поймы, начальное затопление сельскохозяйственных угодий.

Ночью 1 июля на р. Прут в створе гидрологического поста Черновцы (Черновицкая обл.) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 300-350 см над нулем поста (уровень воды на 8:00 30 июня равен 200 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 735-885 м3/с. На низменных участках возможен выход воды на заводь.