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27 июня в Житомире возле продуктового магазина ножевое ранение получил заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, сообщает Житомир.info со ссылкой на очевидцев.

«В 23:50 в Житомире на перекрестке улиц Киевской и Восточной при выходе из продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины полковник Щербань. Сейчас военный находится в госпитале, состояние стабильно тяжелое», - говорится в сообщении.

В пресс-службе главного управления Нацполиции в Житомирской области информацию о событии подтвердили.

«Около 7:00 28 июня с медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное, тяжкое телесное повреждение)», - рассказали в полиции.
ForUm

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