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Досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Александра Волкова, подозреваемого в похищении участников Революции достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в январе 2014 года, завершено, сообщает пресс-служба Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

«Следователями Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины досудебное расследование в уголовном производстве № 42018000000001598 от 27.06.2018 по подозрению гр. В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27 п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, завершено, а собранные в ходе расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное уголовное производство по подозрению Волкова выделено из уголовного производства по фактам похищения в ночь с 20 на 21 января 2014 из помещения Александровской клинической больницы, расположенной по ул. Шелковичной, 39/1 в г.. Киеве, участников Евромайдана Луценко и Вербицкого, их истязания, умышленного убийства Вербицкого, а также создания преступной организации, совершения отдельными группами граждан тяжких и особо тяжких преступлений - похищения и пытки протестующих, покушения на их убийства и убийства, в период декабря 2013 года - февраля 2014 года, во время проведения акций протеста, по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 255, 340, п. П. 7, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. П.1, 7, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 194, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 и другими статьями УК Украины.

Кроме того, 27 июня Печерский райсуд Киева продлил до 29 июля срок содержания Александра Волкова под стражей.

 
ForUm

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