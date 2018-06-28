Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что установление мира на востоке Украины и настоящая реализация Минских соглашений зависят от решения Москвы. Об этом дипломат заявил во время видеовключения на ежегодной конференции по рассмотрению проблем в области безопасности ОБСЕ, состоявшейся 26 июня в Вене (Австрия), сообщили в миссии США при ОБСЕ.

Дипломат отметил недавнюю активизацию усилий по возобновлению процесса выполнения Минских соглашений, к которым были привлечены партнеры США из «нормандской четверки» - Франция и Германия. Волкер подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью поддерживают эти усилия, сообщает УНИАН.

«Мы также взаимодействовали с нашими союзниками в Европе, и у нас состоятся дополнительные контакты с Россией на двустороннем уровне, так как вы видели пребывание советника по национальной безопасности Джона Болтона в России на этой неделе. Мы считаем, что существует способ урегулировать этот конфликт, но это существенным образом начнется с решения в пользу мира и выполнения Минских соглашений в Москве», - подчеркнул Волкер.

Также дипломат сказал, что Минские соглашения имеют все необходимые компоненты для урегулирования конфликта на востоке Украины. «Однако не было достигнуто никакого прогресса в эффективном воплощении Минских соглашений за последние четыре года», - заявил Волкер.

«Это связано в основном с перекладыванием вины, если позволите, на Украину, которая говорит, что не совершила политических шагов, которые требуются в соответствии с Минскими соглашениями и которые фактически почти невозможно осуществить любой стране, когда существует такая ситуация, как оккупация и отсутствие безопасности», - подчеркнул спецпредставитель США.

«Один пример - это проведение местных выборов. Это требуется в соответствии с Минскими соглашениями, это важный шаг, который необходимо осуществить, и все же - как можно организовать местные выборы, когда нет свободы для перемещения людей, нет свободы безопасности, кандидаты не имеют возможности проводить избирательную кампанию... а полтора миллиона людей перемещены, и где нет в настоящее время надлежащих списков избирателей? Это то, что необходимо сделать, но это возможно сделать только тогда, когда будет адекватная безопасность в регионе», - подчеркнул Волкер.

В этой связи он напомнил, что для устранения этой проблемы было предложено развернуть миротворческие силы с мандатом ООН, которые должны «заменить российские силы и обеспечить безопасность на территории». Дипломат добавил, что это необходимо для создания условий, чтобы остальные положения Минских соглашений можно было воплотить.

Ранее Волкер назвал ситуацию на востоке Украины «конфликтом между государством и государством».