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Киевским чиновникам поступила инициатива поручить озвучивание остановок в киевском метро известному писателю и сценаристу Лесю Подервянскому. 

На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция с предложением пригласить озвучить станции в киевском метро известного писателя и сценариста Леся Подервянского.

«Предлагаю увековечить незабываемый голос Мастера путем озвучивания станций метро - если, конечно, он согласится», - отметил автор петиции Антон Мялкин.

Кроме того, он предложил добавить в объявления известные афоризмы Подервянского. «Что-то типа «Станция Гидропарк», сто чертей жабе в сиську», или «Что стоишь как Исусик, станция «Героев Днепра», конечная», - написал автор.
ForUm

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