По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 25-ю неделю 2018 корью заболели 1273 человека – 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Минздрава.

За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области. Всего с начала года от осложнений кори умерло 12 человек: восемь детей и четверо взрослых.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3845 человек: 1174 взрослых и 2671 ребенок), Закарпатской (всего 2712 человек: 490 взрослых и 2222 ребенка), Ивано-Франковской (всего 2464 человека: 704 взрослых и 1760 детей), Одесской (всего 1932 человека: 924 взрослых и 988 детей), Киеве (всего 1649 человек: 1021 взрослый и 628 детей) и Черновицкой (всего 1210 человек: 399 взрослых и 811 детей) областях.

Напоминаем, корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.