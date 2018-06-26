В ночь на 26 июня в Херсонской области из изолятора временного содержания в райцентре Новотроицкое сбежали двое злоумышленников, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Ночью 26 июня из изолятора временного содержания в г. Новотроицк сбежали двое злоумышленников, повредив в прогулочном дворе металлические решетки на крыше. В области введен в действие план «Перехват», – говорится в сообщении.

По данным главка, разыскивается житель Новотроицко Солихов Рахматулло Абдурохимович, 14.06.1979 г.р., арестованный за разбой и нанесение тяжких телесных повреждений. Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, губы толстые. Особые приметы: лобные залысины. Был одет в бриджи синего цвета, спортивную куртку синего цвета и тапочки.

Второй разыскиваемый – Балаев Алексей Юрьевич, 01.07.1989 г.р., проживал Новотроицкий р-н с. Громовка, арестован за совершение грабежей и краж.

Приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос большой, уши средние прилегающие, волосы темные. Был одет в спортивный костюм серого цвета и тапочки.

«Уважаемые граждане! Если вам известно местонахождение разыскиваемых, просьба немедленно сообщить в полицию по телефонам: (0552) 45-90-01, (0552) 45-90-02 или 102. Конфиденциальность гарантируем», – сказано в сообщении.