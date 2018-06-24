Сегодня ночью в 02:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе Херсона горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины, сообщает пресс-служба облполиции.

В 03:40 возгорание ликвидировано, никто из граждан не пострадал. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Проводятся необходимые следственные действия.

Издание Depo.ua. со ссылкой на источник сообщает, что речь идет о доме нардепа Александра Спиваковского.

По словам источника, в результате поджога полностью выгорела крыша дома.

За три дня до поджога народный депутат получил угрозы.

Александр Спиваковский прошел в Верховную Раду по 182-му избирательному округу, на Херсонщине. Входит во фракцию «Блок Петра Порошенко».