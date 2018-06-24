В Киеве на Оболонской Набережной хозяин кафе застрелил посетителя, еще одного – ранил, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Стрелявшего задержали. Он – уроженец другой страны, 1958 г.р., ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший – уроженец Запорожской области, 1989 г.р., раненый – ​​уроженец Донецка, 1987 г.р.

На месте работали следственно-оперативные группы Главного и Оболонского управлений полиции. Изъяли пистолет Макарова, предварительно – боевой, с уничтоженными номерами и стреляные гильзы. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение.