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Департамент спецрасследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка трансформируется в следственное управление, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следователей происходит для приведения структуры Генеральной прокуратуры Украины в соответствие с действующим законодательством. Поэтому никакой зрады нет. Есть только надуманная истерика сторонников руководителя одного департамента», - написала она в Facebook.

«Главное: в результате реформирования ни один следователь или процессуальный руководитель в «делах Майдана» не будет ни уволен, ни заменен!» - подчеркнула Сарган.

Еще точно такой трансформации подвергается, например, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики (в народе - департамент Кононенко-Грановского) и все другие департаменты, в которых сочетаются следствие, и процессуальное руководство.

«Вот только почему-то не вижу истерики в защиту по поводу других подразделений ГПУ.

Сначала в Раде «оптимисты перемен» принимают законы, а потом удивляются их выполнению», - заявил Сарган.

По ее слова, когда официально состоится реорганизация, будет сообщение на сайте ГПУ по факту, «а не по сообщениям и домыслам отдельных пользователей ФБ».

Напомним, 22 июня нардеп Мустафа Найем заявил, что в ГПУ планируют ликвидировать Департамент спецрасследований, который ведет несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.
ForUm

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