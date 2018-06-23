Из-за резкого понижения температуры в ночь на субботу, 23 июня, в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной.

«В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей, - сообщил Москаль. - На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низменные населенные пункты района».

По состоянию на 08:00 температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла.