Капитан «Шахтера», 36-летний хорват Дарио Срна покидает клуб. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

«Срна стал игроком «Шахтера» летом 2003-го. В течение 15 лет он провел в составе «оранжево-черных» 536 матчей и забил 49 голов. С сезона-2007/08 был капитаном команды. В активе Дарио 26 трофеев с «Шахтером»: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины», - напомнили в клубе.

В знак уважения перед заслугами капитана ФК «Шахтер» впервые в своей истории вывел из обращения 33-й номер. Он навечно закреплен за Дарио Срной.