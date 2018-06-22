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Наш священный долг перед жертвами Второй мировой и героями сегодняшнего дня победить врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня скорби и почтения памяти жертв войны, сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«В День памяти и скорби все мы кланяемся тем, кому выпала судьба воочию увидеть ее ужасы. Вечная слава и почет всем, кто боролся и продолжает бороться за мир в Украине», – отметил он.

Президент убежден, что Украина победим врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле. «Ведь это - наш священный долг перед жертвами Второй мировой и героями сегодняшнего дня», – подытожил он.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День скорби и почтения памяти жертв войны. 
ForUm

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