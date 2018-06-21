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Верховная Рада приняла Закон «О валюте и валютных операциях», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий законопроект №8152 проголосовали 288 народных депутатов.

Этот закон определяет правовые основы осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, права и обязанности субъектов валютных операций и уполномоченных учреждений и устанавливает ответственность за нарушения валютного законодательства.

Целью настоящего закона является обеспечение единой государственной политики в сфере валютных операций и свободного осуществления валютных операций на территории Украины.

Закон определяет принципы валютного регулирования, уточняет терминологический аппарат в сфере валютного регулирования и валютного надзора, в частности, введены новые сроки.

Закон также определяет содержание валютного законодательства; уточняет принципы осуществления валютных операций, в том числе осуществления расчетов, торговли валютными ценностями; осуществления трансграничного перевода и перемещения валютных ценностей; лицензирования валютных операций Национальным банком Украины; осуществления валютного надзора; осуществления НБУ мер защиты; введение особенностей установления предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту продукции, а также транспортных услуг; установление мер воздействия к нарушителям валютного законодательства.

Законом соответствующие изменения внесены в законы Украины «О внешнеэкономической деятельности», «О банках и банковской деятельности», а также признаны утратившими силу Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» и Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля».

Закон принят с технико-юридическими правками.
ForUm

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